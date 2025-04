Die Prüfgruppen von Polizei und LKA sollen laut Innenministerium auch künftig tätig sein und in Betracht kommende Personen in den Blick nehmen. Dennoch: Durch die Polizei könne nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass einzelne Personen strafrechtlich in Erscheinung treten, so das Innenministerium.