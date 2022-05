Im Herbst 2021 war die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden der Kinder besser als zu Beginn der Pandemie, aber schlechter als vor der Pandemie. Man geht davon aus, dass sich Schulöffnungen und die Möglichkeit, wieder Freizeitangebote wahrzunehmen, positiv ausgewirkt haben. Die Kinder beginnen zudem, sich an die Pandemiesituation zu gewöhnen. Die Lage ist durch Impfungen und Testmöglichkeiten nicht mehr so erschreckend wie noch 2020.



Kinder aus stabilen Verhältnissen werden Psychologen zufolge ohne große Einschränkungen durch die Pandemie kommen. Trotzdem geht es nicht allen Kindern und Jugendlichen gleich gut. Wann es Grund zur Sorge gibt und was Eltern tun können, erklärt Kinder- und Jugendpsychotherapeut Dr. Wolfgang Pilz aus Magdeburg im Interview.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Dr. Pilz, welche Veränderungen haben Sie seit der Pandemie bei den Kindern und Jugendlichen, die Ihre Praxis besuchen, wahrgenommen?

Dr. Wolfgang Pilz: Ich habe viel mehr Jugendliche in meiner Praxis, die an Depressionen leiden. Aus meiner Tätigkeit als Gutachter kann ich auch bestätigen, dass Essstörungen zugenommen haben. Und Kinder, die schon an psychischen Störungen gelitten haben, wurden durch die Pandemie noch einmal deutlich aus der Bahn geworfen. Dadurch brauchen sie längere Zeit Therapie und es entsteht ein Stau. Behandlungsplätze sind durch Fälle blockiert, die schon vorher krank waren und jetzt noch länger krank sind.

Der Klassiker 'Wie wars denn in der Schule?' ist ein Türschließer. Damit kommt man nicht weit. Dr. Wolfgang Pilz Kinder- und Jugendpsychotherapeut in Magdeburg

Kinder gehen ganz unterschiedlich mit den Auswirkungen der Pandemie um. Was sind Anzeichen und Alarmsignale, auf die Eltern achten sollten?