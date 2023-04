Für die bestimmte Regionen stellt der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen am Dienstag eine Überversorgung fest. Im Altmarkkreis Salzwedel, in Anhalt-Bitterfeld, in der Börde, im Burgenlandkreis, in Dessau-Roßlau, in Halle, im Jerichower Land, in Magdeburg, in Mansfeld-Südharz, im Saalekreis, in Stendal und in Wittenberg sollen laut Beschluss zukünftig weniger Psychotherapeutinnen und -therapeuten zugelassen werden.