Querschnitt: Kultur in Sachsen-Anhalt – Fünf Erkenntnisse

Wer ein paar Stunden an der Kulturscheune verbringt, weiß schnell, was Torsten Sielaff meint. Er und seine Frau haben hier einen Ort der Begegnung geschaffen, dessen Besonderheit es ist, dass Konzerte und Co. kostenlos sind. Um erstens niemanden auszuschließen und zweitens Menschen zusammenzubringen, die sich seit Jahren nicht gesehen haben. Das ist vor allem im ländlichen Raum, wo es diese Orte der Begegnung oft kaum noch gibt, ein Pfund.

Kultur sind Äußerungen der Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Torsten Sielaff Kulturscheune Gassmühle Rotta

Dass Kultur verbindet, beweisen Christiane und Mario Jantosch immer wieder – zuletzt neulich, als sie mit ihrem Sommertheater der Waldbühne in Stolberg im Südharz neues Leben einhauchten. Die Jantoschs, Betreiber des AndersWelt-Theater in Stolberg, hatten dafür alle auf der Bühne zusammengebracht: Kinder aus dem Kinderheim in Stolberg, Menschen mit Behinderungen aus den Evangelischen Stiftungen in Thale-Neinstedt. Lohn für die beiden Theatermacher: unendliche Dankbarkeit. "Wir sind über die Woche eine Familie geworden", sagte Mario Jantosch.

Genau darum geht es: ob den Sielaffs in der Kulturscheune, den Jantoschs im AndersWelt-Theater oder den Walthers in ihrem Kino in Thale: Sie wollen Menschen zusammenbringen und eine gute Zeit bieten. Das klingt so einfach und ist oft doch so schwer.

Wir sind eine Familie geworden. Mario Jantosch AndersWelt-Theater Stolberg

MDR-Reporter Florian Leue (rechts) im Gespräch mit Jochen Großmann vom Arbeitskreis Werbener Altstadt. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Okay – wer sich ein bisschen auskennt zwischen Arendsee und Zeitz, für den ist diese Erkenntnis nicht neu. Auch für uns war sie das nicht. Trotzdem hat uns Querschnitt: Kultur eindrucksvoll gezeigt, dass es so viel Kultur abseits des Wegesrandes und damit oft auch abseits des Mainstreams zu entdecken gibt, dass man eigentlich nie fertig werden kann mit dem Entdecken – sondern sich immer mit offenen Augen und Ohren durch Sachsen-Anhalt bewegen sollte.

Kultur gibt es in Sachsen-Anhalt überall, bei weitem nicht nur in den großen Städten. Manchmal ist sie allerdings ein bisschen versteckt, zum Beispiel hinter den Fassaden der vielen hübsch hergerichteten Fachwerkhäuser in Werben. Auf Entdeckungstour gehen lohnt sich. Nach fünf Tagen voller Eindrücke: Florian Leue, MDR KULTUR (links) und Luca Deutschländer, MDR SACHSEN-ANHALT. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer