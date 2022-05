Die Konzentration hänge aber auch in erheblichem Maß von der Substanz der jeweiligen Wohn- und Arbeitsgebäude ab, hieß es weiter. Deshalb will das Ministerium in diesem Jahr eigenen Angaben zufolge auch Messungen in Innenräumen finanzieren. Bewohner des Radon-Vorsorgegebietes sollten davon Gebrauch machen, um mögliche Risiken genauer einschätzen zu können, sagte der Strahlenphysiker Christoph Ilgner aus dem Umweltministerium.