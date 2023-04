In Sachsen-Anhalts Museen befinden sich nach Schätzungen noch rund 10.000 Objekte, die in der DDR ohne Zustimmung der Eigentümer in die Sammlungen gelangten. "Der Entzug von Kulturgut in der DDR ist ähnlich umfangreich wie der aus der NS-Zeit", sagte die Leiterin der Koordinierungsstelle für Provenienzforschung beim Museumsverband Sachsen-Anhalt, Annette Müller-Spreitz. Betroffen seien beispielsweise Kunstwerke, Möbel oder Porzellan, aber auch Textilien, Bücher und Noten.