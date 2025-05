Gefährliche Raupen Städte in Sachsen-Anhalt bekämpfen den Eichenprozessionsspinner

05. Mai 2025, 06:13 Uhr

In Sachsen-Anhalt gehen viele Kommunen wieder gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Unter anderem werden ab Montag 1.000 Bäume in Wittenberg mit einem chemischen Mittel besprüht. In Dessau-Roßlau kommt diese Woche dafür sogar ein Hubschrauber zum Einsatz. Auch Bitterfeld-Wolfen und Gardelegen setzen in diesem Frühjahr auf die chemische Bekämpfung des Nachtfalters, der mit seinen Brennhaaren beim Menschen allergische Reaktionen hervorrufen kann.