Mehrere Städte in Sachsen-Anhalt gehen wieder gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, werden die Schmetterlings-Raupen in Lutherstadt Wittenberg gezielt bekämpft. Den Angaben zufolge werden seit Dienstag insgesamt 1.000 Eichen mit einem Mittel besprüht, etwa in Grünanlagen sowie an Kitas und Schulen.