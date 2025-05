Mehrere Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt gehen wieder gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Im Kreis Stendal sollen die Schmetterlings-Raupen ab Montag per Hubschrauber aus der Luft bekämpft werden. Nach Angaben des Landkreises sind innerhalb von zwei Tagen acht Einsätze geplant . An den Flächen, die behandelt werden, sind demnach Hinweisschilder aufgestellt. Zudem werden Wege und Plätze gesperrt. Kurze Sperrungen gibt es zudem unter anderem im Bereich der Landesstraße Schernebeck – Tangerhütte sowie an der Kreisstraße Weißewarte bis Tangerbrücke.

Neben den Flügen sind den Angaben zufolge auch drei Schädlingsbekämpfungsunternehmen im Einsatz, die betroffene Eichen vom Boden aus mit einem Biozid bekämpfen. Darüber hinaus werden die Raupen mit Fadenwürmern bekämpft – etwa in den Verbandsgemeinden Elbe-Havel-Land, Arneburg-Goldbeck sowie in der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg.

Vergangene Woche war die Bekämpfung bereits in mehreren anderen Landesteilen gestartet. Das betrifft etwa in Wittenberg nach Angaben einer Sprecherin insgesamt 1.000 Eichen in Grünanlagen sowie an Kitas und Schulen. Der Einsatz kostet der Stadtverwaltung zufolge rund 8.200 Euro kosten. Einen Teil der Kosten übernehme das Land Sachsen-Anhalt. In Jessen im Landkreis Wittenberg wird nach Kreisangaben ebenfalls ein Biozid versprüht – überwiegend per Hubschrauber.