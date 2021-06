Schaden von 450.000 Euro Großrazzia gegen Bahnticket-Betrüger auch in Sachsen-Anhalt

Bei einer Großrazzia wegen mutmaßlichen Betrugs mit Bahntickets in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt sind am Mittwoch fünf Verdächtige verhaftet worden. Insgesamt waren 350 Beamte an 16 Orten im Einsatz, wie die Bundespolizei mitteilte. Wo genau in Sachsen-Anhalt Durchsuchungen stattgefunden haben, wollte die Bundespolizei München auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT nicht sagen. Sie teilte lediglich mit, Sachsen-Anhalt sei nicht Schwerpunkt der Aktion gewesen.