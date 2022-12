In Halle und Köthen hat die Polizei am Mittwoch Gebäude durchsucht. Das hat die Staatsanwaltschaft Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag bestätigt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle ging es um den möglichen Besitz und die Weitergabe von Abbildungen, auf denen der sexuelle Missbrauch von Kindern zu sehen ist.