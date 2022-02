Das Grüne Band erinnert an die ehemalige innerdeutsche Grenze. (Archivbild) Bildrechte: MDR/BUND/Klaus Leidor

Der ehemalige Bündnispartner Bündnis90/Die Grünen kam in der Umfrage auf sechs Prozent (+0,1 Prozentpunkte zu Juni). Das annähernd gleichbleibende Ergebnis führte bei der Fraktionsvorsitzenden Cornelia Lüddemann zu Selbstkritik. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Fraktion habe ihre zweite Chance in der Opposition noch nicht ausreichend genutzt. Dass sich Anhängerinnen und Anhänger der Grünen mit der schwarz-rot-gelben Landesregierung zufrieden zeigten, wollte sie nicht überbewerten. Sie sagte, all die Dinge, die die Fraktion auf den Weg gebracht habe, würden jetzt erst anfangen zu wirken. Als Beispiel nannte sie dafür die Landtagsdebatte zum Grünen Band am Donnerstag.