Katja Pähle (SPD) sprach sich im Dezember für die Erhöhung aus. Bildrechte: dpa

Die Chefin der SPD-Landtagsfraktion, Katja Pähle, sagte, das Urteil mache deutlich, dass der Streit, den die Regierungskoalition voriges Jahr geführt hatte, überflüssig gewesen sei. Die Gebührenerhöhung sei durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt worden. Debatten darüber, ob man an dem Thema noch etwas drehen könne, seien jetzt vom Tisch. Wenn die Länder etwas am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ändern wollten, müsse es um Aufgabenkritik gehen – etwa darum, was der Rundfunk leisten solle und was nicht.