Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt hat seinen Jahresbericht 2021 vorgestellt – und Projekte kritisiert, bei denen nicht sorgsam mit öffentlichen Geldern umgegangen wurde. Präsident Kay Barthel stellte die Ergebnisse am Mittwoch in Magdeburg vor – samt Forderungen, was aus Sicht der obersten Rechnungsprüfer künftig besser laufen muss.