Nach Angaben des Innenministeriums hat Sachsen-Anhalts Verfassungsschutzbehörde von Anfang 2020 bis 30. Juni 2021 in 33 Fällen ihre Erkenntnisse zu Rechtsextremisten mit waffenrechtlicher Erlaubnis an die unteren Waffenbehörden gemeldet. Insgesamt, so die Statistik, gab es in Sachsen-Anhalt bis zu diesem Zeitpunkt 122.938 registrierte Schusswaffen in den Händen von 26.671 Waffenhaltern.