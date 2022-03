Bewegung Verfassungsschutz: Rechtsextreme ziehen gezielt in den Osten

Ziehen Rechtsextemisten gezielt von West- nach Ostdeutschland? Dafür gibt es in Sachsen-Anhalt konkrete Hinweise, so das Innenministerium. Ähnliche Bewegungen werden auch in anderen neuen Bundesländern beobachtet.