Der DWD warnt nach eigenen Angaben am Donnerstag bis in die Nacht vor allem für den Süden vor Gewitter. Auch kleinkörniger Hagel und Sturmböen sind demnach möglich.

Unwetter in der Nacht zu Donnerstag

In der Nacht zu Donnerstag hatte es in Teilen Sachsen-Anhalts wieder Unwetter gegeben. In mehreren Kreisen galt eine Warnung vor starken bis schweren Gewittern. Sie wurde Donnerstagmorgen aufgehoben.

In der Folge gab es am Donnerstagmorgen Probleme im Zugverkehr im Salzlandkreis. Dort war ein Blitz in die Technik eingeschlagen. Wie eine Bahnsprecherin MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, konnten deswegen die Schranken an den Bahnübergängen Freckleben und Belleben nicht mehr schließen. Es kam zwischen Halle und Halberstadt zu Verspätungen. Auch im Landkreis Börde und der Altmark mussten die Feuerwehren Keller auspumpen und umgestürzte Bäume abräumen.

Feuerwehren auch im Süden gefordert