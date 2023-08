Unwetter in der Nacht zu Donnerstag

In der Nacht zu Donnerstag hatte es in Teilen Sachsen-Anhalts Unwetter gegeben. In mehreren Kreisen galt bis zum Morgen eine Warnung vor starken bis schweren Gewittern.

In der Folge gab es am Donnerstagmorgen Probleme im Zugverkehr im Salzlandkreis. Dort war ein Blitz in die Technik eingeschlagen. Wie eine Bahnsprecherin MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, konnten deswegen die Schranken an den Bahnübergängen Freckleben und Belleben nicht mehr schließen. Es kam zwischen Halle und Halberstadt zu Verspätungen. Auch im Landkreis Börde und in der Altmark mussten die Feuerwehren Keller auspumpen und umgestürzte Bäume abräumen.

Feuerwehren auch im Süden gefordert

Auch im Süden Sachsen-Anhalts mussten die Feuerwehren mehrfach ausrücken, – wenn auch weniger als in den vergangenen Tagen. Auf der Autobahn 9 bei Teuchern geriet ein Pkw wegen Aquaplanings ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. In Höhe von Bad Dürrenberg verlor ein anderer Autofahrer wetterbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Auf der Ortsumgehung Querfurt stand eine Unterführung unter Wasser. In Gleina im Burgenlandkreis schlug ein Blitz in das Dach eines Hauses ein und setzte es in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen eigenen Angaben zufolge aber schnell löschen. In Merseburg stürzten laut Polizei Bäume auf geparkte Autos. Verletzte gab es nach ersten Meldungen nicht.

Bis zum Morgen meldete das MDR-Wetterstudio Regenhöchstmengen außerhalb des Harzes. In Mücheln wurden 37 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen, in Haldensleben 33 Liter, in Halle 30, in Königshütte 27 und in Querfurt 25 Liter.

Gewitterzelle nahe Halberstadt: 40 Einsätze für die Feuerwehr