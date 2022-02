Trockenheit Regenreiches 2021 gleicht Defizite in Sachsen-Anhalt teilweise aus

In weiten Teilen Sachsen-Anhalts hat es im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viel geregnet. Somit wurde das Defizit aus den trockenen Jahren 2018 bis 2020 reduziert. Vor allem die oberen Bodenschichten seien mittlerweile wieder gut durchfeuchtet, teilte das Landesamt für Umweltschutz am Donnerstag mit. In ein bis zwei Metern Tiefe sei es aber weiterhin sehr trocken.