Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Sachsen und Thüringen vor möglichen Unwettern mit Starkregen am kommenden Wochenende. In diesen Bundesländern droht eine sogenannte Vb-Wetterlage, die auch schon für die "Jahrhundertfluten" 2002 und 2013 verantwortlich war. In Sachsen-Anhalt warnt DWD bislang nur für den Burgenlandkreis.