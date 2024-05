Für das ganze Wochenende drohen in Mitteldeutschland heftige Regenfälle. In Sachsen-Anhalt ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem der Süden betroffen. Die Behörde warnte zunächst nur für den Burgenlandkreis vor starkem Dauerregen.

Bisher geben sich die Leitstellen im Burgenlandkreis und Saalekreis aber entspannt. Ein Sprecher der Polizeileitstelle im Landkreis Mansfeld-Südharz sagte am Morgen MDR SACHSEN-ANHALT, bisher würden noch keine Sandsäcke befüllt. Es gebe auch noch keine erhöhte Bereitschaft für das Wochenende.

Auch in Sachsen und Thüringen warnt der DWD vor möglichen Unwettern mit Starkregen. In diesen Bundesländern droht eine sogenannte Vb-Wetterlage , die auch schon für die " Jahrhundertfluten " 2002 und 2013 verantwortlich war.

Nach starkem Regen in der Nacht zum Freitag kam es zu ersten Schäden und Verletzten. Nach Angaben der Polizei stießen auf der Autobahn 14 Richtung Magdeburg zwischen Halle-Trotha und Löbejün acht Autos zusammen. Die Polizei vermutet als Ursache Aquaplaning. Am Stauenende passierte zudem ein Folgeunfall. Es gebe fünf Verletzte. Die A14 bleibe wegen der Aufräumarbeiten noch mehrere Stunden gesperrt.

In der Altmark war die Feuerwehr am Abend zu 15 Einsätzen ausgerückt. Ein Sprecher der Leitstelle sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Kameraden hätten vollgelaufene Keller ausgepumpt und umgestürzte Bäume von Straßen entfernt. Im Salzlandkreis hatte die Feuerwehr nach einem Erdrutsch die Straße zwischen Könnern und Nelben beräumt. In Mansfeld-Südharz musste die Feuerwehr auch wegen zahlreiche überschwemmter Straßen ausrücken.