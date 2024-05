Der Landesbetrieb stünde im engen Kontakt zu den Kollegen in Thüringen und Sachsen und zum Deutschen Wetterdienst, hieß es weiter. Der LHW erwartet an der Weißen Elster eine so genannte "Meldegrenze", die unterste Stufe von fünf möglichen Hochwasser-Stufen. Ob es über das Wochenende einen Bereitschaftsdienst im LHW geben werde, sei noch nicht abschließend geklärt, erklärte die Sprecherin weiter.

Unwetterwarnung für Südosten Sachsen-Anhalts

Am Freitag soll es laut Wetterdienst in ganz Sachsen-Anhalt immer wieder zu kurzen Regenfällen kommen. In der Nacht zu Samstag werden stärkere Schauer und Gewitter erwartet, vor allem in Mansfeld-Südharz und dem Burgenlandkreis.

Ab Samstagmittag soll sich die Wetterlage vor allem im Südosten weiter verschärfen. Kräftige Gewitter mit Dauerregen werden vorausgesagt. Dabei können 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden zusammenkommen. Abgesehen vom Kreis Stendal, dem Altmarkkreis Salzwedel und weiten Teilen der Börde hat der DWD für sämtliche Landkreise eine Unwetterwarnung herausgegeben (siehe Karte). Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein

Bereits Veranstaltungen abgesagt

Wegen der schlechten Wetterlage haben erste Veranstalter ihre Feste abgesagt. So ist beispielsweise der Naumburger Meister-Markt abgesagt worden. Die Organisatoren und die Vereinigten Domstifter teilten mit, man habe aufgrund der Wetterprognose mit anhaltendem starkem Regen und Gewittern entschieden, den Domgarten nicht zu öffnen. Auch das Kinderfest im Schlosspark Moritzburg Zeitz oder das Kinderfest im Weißenfelser Freibad fallen wetterbedingt aus.