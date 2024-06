Gewitter und Regen haben am späten Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag für zahlreiche der Einsätze der Feuerwehr in Sachsen-Anhalt gesorgt. In Magdeburg liefen im Süden der Stadt zahlreiche Keller voll, Bäume stürzten um. Die Feuerwehr berichtete von mehr als 50 Einsätzen. Auch die Uniklinik war von einem Wassereinbruch betroffen. Man sei mit knapp 200 Kräften im Einsatz gewesen.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer