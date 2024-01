Die Staatsanwaltschaft Erfurt wird nach einer Rede vor der Thüringer Staatskanzlei nicht gegen Martin Reichardt (AfD) ermitteln. Der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt hatte in der Rede am 28. Oktober 2023 unter anderem gesagt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sei "einer der übelsten Spalter und Hetzer der deutschen Geschichte". Dafür war er angezeigt worden.