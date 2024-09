Was sind "Reichsbürger"? Sogenannte "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Sie erklären wahrheitswidrig, das historische Deutsche Reich bestehe bis heute fort. "Reichsbürger" negieren heutige demokratische und rechtsstaatliche Strukturen wie Parlament, Gesetze oder Gerichte. Steuern, Sozialabgaben oder Bußgelder wollen sie nicht zahlen. Aber sie bilden auch keine einheitliche Bewegung.



Manche von ihnen sehen sich sogar als Staatsoberhäupter ihres eigenen kleinen Reiches, mit eigenen Ausweisen und Nummernschildern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet der gesamten Szene rund 23.000 Anhänger zu, Tendenz steigend. Etwa zehn Prozent von ihnen sieht die Behörde als gewaltorientiert an. Bei rund 1.250 handelt es sich nach Angaben der Behörde um Rechtsextremisten.