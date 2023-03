Jede zweite Rente in Sachsen-Anhalt liegt unter der offiziellen Armutsgefährdungsgrenze des Bundes. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Demnach sind 129.595 Rentnerinnen und Rentner in Sachsen-Anhalt betroffen. Die Quote sei mit 49,7 Prozent deutlich höher als in den westdeutschen Bundesländern, wo sie bei 30,8 Prozent liege.