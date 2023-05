Nach den Worten Grimm-Bennes soll die Arbeitsgruppe herausfinden, wie der Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt gestärkt werden kann. Das Innenministerium erklärte jedoch auf Nachfrage, dort sei über die Bildung einer solchen Arbeitsgruppe bisher nichts bekannt.

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rüdiger Erben, hatte zum Thema eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Die Antwort hatte ergeben, dass der Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt die vorgeschriebene Frist von zwölf Minuten bei jedem fünften Einsatz nicht einhalten kann. Gesetzlich ist aber vorgeschrieben, dass die Frist in 95 Prozent der Fälle erfüllt sein muss.