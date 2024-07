In Sachsen-Anhalt kommt Hilfe für Notfallpatienten auch per Hubschrauber – häufig auch aus anderen Bundesländern. Laut Innenministerium wurde in den vergangenen zwei Jahren fast jeder vierte Einsatz im Land von Hubschraubern aus Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen übernommen. Insgesamt gab es in dieser Zeit 7.600 Rettungsflüge.