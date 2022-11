Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt hat einen Rettungsschirm für die Kliniken im Land gefordert. So eine finanzielle Absicherung für den Notfall gebe es bereits in einigen Bundesländern, sagte Gösta Heelemann, der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, MDR SACHSEN-ANHALT. "Das kann ich mir auch gut für Sachsen-Anhalt vorstellen", so Heelemann weiter.