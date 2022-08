Einer der Gründe: Es gibt nicht genug Schwimmbäder in Sachsen-Anhalt. Landesweit fehlen insgesamt 40 Hallen. Ein Problem, das die Politik lösen müsse. Die Hallen sind nämlich nicht nur für den Schwimmunterricht der Schulen, sondern auch für die Rettungsschwimmer wichtig, weil dort ihre Ausbildung stattfindet, erklärt Lehning. Allerdings nehme gleichzeitig das Interesse junger Leute ab, sich als ehrenamtlicher Rettungsschwimmer ausbilden zu lassen. Damit sich jemand nach der Schule bzw. neben dem Studium oder Arbeit nachmittags oder am Wochenende für sechs oder sieben Stunden an einen See oder ins Freibad setzt, wäre schon sehr viel Überzeugungsarbeit nötig.

Wasserwacht hofft auf Schüler und Studenten

Auf der anderen Seite sieht Lehning auch, dass Schule und Studium immer mehr Raum einnehmen, so dass Viele gar nicht mehr die Zeit haben, nebenbei noch ein Ehrenamt als Rettungsschwimmer zu machen. Das sei momentan wohl das größte Problem.

Die Belastung in einer Schule und auch beim Studium ist ja enorm gewachsen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit, dann noch ehrenamtlich als ausgebildeter Rettungsschwimmer seinen Dienst zu verrichten. Ich denke, das ist das größte Problem im Moment. Andreas Lehning, Landeschef Wasserwacht

Trotzdem baue man weiter darauf, Schüler und Studenten als Rettungsschwimmer zu gewinnen. Bei den Berufstätigen wäre es noch schwerer, so Lehning. Zwar gebe es hier und da Firmen, die ihren Mitarbeitern das Ehrenamt ermöglichen, aber in den meisten Fällen sei das nicht zu vereinbaren. Früher wären generell mehr Menschen in den Vereinen gewesen, sodass eigentlich immer jemand Zeit gehabt hätte. Wenn es auch heute noch so viele Mitglieder geben würde, liefe es wahrscheinlich besser. Da ist sich Lehning sicher. In den Städten geht es meist noch, aber auf dem Land fehlen so viele Rettungsschwimmer, dass nicht mehr alle Aufgaben erfüllt werden können. Bildrechte: imago images / Fotoagentur Nordlicht