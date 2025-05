Am Samstag hat der Landestourismusverband Sachsen-Anhalt in der Stiftskirche von Quedlinburg Projekte aus Merseburg, Halberstadt und Magdeburg sowie eine engagierte Familie aus Groß Ammensleben im Landkreis Börde für ihr Engagement an der Straße der Romanik geehrt. Erstmals wurde der Romanikpreis in zwei Kategorien vergeben, einer für hervorragende Projekte und einer für besonders engagierte Personen. Die Preisverleihung fand in der Quedlinburger Stiftskirche statt, weil ein Projekt der Stiftsschatzverwaltung im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden war.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß