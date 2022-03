Sahara-Sonnenaufgang bei Magdeburg, fotografiert von Corinna Fritze. Bildrechte: Corinna Fritze

Dies sei nichts Ungewöhnliches um diese Zeit, so ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dabei wird bei Tiefdruckgebieten über Nordafrika Wüstensand aufgewirbelt und in höheren Luftschichten rund um die Welt getragen. Diese Winde erreichen vor allem im Frühjahr und Sommer Deutschland. Der Staub aus der Sahara führt zu einer höheren Feinstaubbelastung, so der DWD. Aber der Staub an sich sei für den Menschen ungefährlich.