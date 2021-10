Zahlreiche Kinder betroffen Ungewöhnlich viele Infektionen mit RS-Virus

RS-Viren sind vor allem für Babys und Kleinkinder ein Problem, denn die Erkrankung kann einen schweren Verlauf nehmen. Normalerweise grassiert das RS-Virus in der kalten Jahreszeit, aber in diesem Jahr gibt es bereits schon jetzt zahlreiche Fälle. Kinderärzte in Sachsen-Anhalt sind alarmiert.