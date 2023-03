Krankschreibung und Schmerzen In Sachsen-Anhalt haben Menschen besonders oft "Rücken"

Rückenprobleme als Grund für eine Krankschreibung – das berichten Techniker Krankenkasse und Barmer in Sachsen-Anhalt vergleichsweise häufig. Nur in Mecklenburg-Vorpommern gibt es mehr Fehltage wegen Rückenschmerzen. Ein Blick in die Statistik und was gegen die Schmerzen helfen kann.