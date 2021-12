Mehrere Parteien wie die Grünen und Linken hatten sich in den vergangenen Jahren darum bemüht, das Fahren ohne Fahrschein aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Das Delikt sollte zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden. Menschen, die wegen Schwarzfahrens oder anderer leichter Delikte nicht zahlen können, seien im Gefängnis nicht an der richtigen Stelle, hieß es unter anderem in der Begründung.