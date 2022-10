Hövelmann will den geplanten Antrag als Gesprächsangebot an andere Landesparlamente verstanden wissen. Ein bisschen geht es aber auch um Schadensbehebung. Die Rundfunkdebatte vor zwei Jahren, die am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht landete, habe Sachsen-Anhalts Position nicht gestärkt, sagt Hövelmann. "In anderen Bundesländern haben wir den Ruf des unzuverlässigen Partners."