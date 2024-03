In Sachsen-Anhalt wird das Saatgut für Wälder knapp. Davor hat der Leiter des Betreuungsforstamts Annaburg, Roland Sterner, gewarnt. Sterner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in der vergangenen Saison seien noch 70 Tonnen Zapfen geerntet worden. Jetzt nur noch 25 Tonnen. Sterner sieht als Hauptgrund die Trockenheit. Die Bäume bildeten einfach nicht genügend Früchte aus. "Es gibt bestimmte Baumarten, deren Saatgut wir nicht so liefern können, wie es nachgefragt wird," so Sterner.