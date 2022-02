Sachspenden können in Köthen von Montag bis Sonntag, in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr, in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 14a (Sanitätsschule Raymond Schulz) abgegeben werden.



In Bitterfeld ist die Sammelstelle in der Richard-Schütze-Str. 6 (Fachbereich BKR/Leitstelle), ab dem 01. März, jeweils von Montag bis Freitag, von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.



Auf der Facebook-Seite des Landkreises heißt es: "Derzeit wird ein Transport organisiert, welcher die Materialien voraussichtlich am 8.3. nach Polen bringen wird."