Die elf Maya-Gegenstände gehen nun nach Guatemala, die beiden anderen nach Mexiko. Dort werden sie mit anderen Fundstücken verglichen. Möglicherweise lässt sich dann eine noch genauere Herkunft feststellen, sagte der guatemaltekische Botschafter Jorge Alfredo Lemcke Arevalo.

Mexikos Botschafter Francisco Quiroga sagte, die religiösen Artefakte seien durch Grabschändung erlangt worden, während die Nachkommen der Bestatteten Gewalt, Krankheit und Sklaverei erfahren mussten. Während der Kolonialzeit sei die Zahl der indigenen Bevölkerung um 85 Prozent gesunken. Für die Rückgabe sei das Land dankbar. Er sagte: "Das ist eine Art der Anerkennung, dass die Stücke moralisch der ursprünglichen Bevölkerung gehören – egal, ob sie hier legal erworben werden konnten oder nicht."

Es ist ein wichtiges Signal, eine wichtige Geste des Respekts. Und so starke Aussagen dazu wie hier heute habe ich noch nicht gehört. Francisco Quiroga, Mexikos Botschafter in Deutschland

Entdeckt wurden die Stücke im vergangenen Jahr in einem Bauernhaus in Klötze, nachdem sich der ehemalige Hausbesitzer aus Frankreich bei der Polizei gemeldet hatte. Experten schätzen die Artefakte aus Mittelamerika auf bis zu 1.700 Jahre alt.

Wo sie genau gefunden wurden und wie sie nach Europa kamen, ist unklar. Der ehemalige Besitzer hatte angegeben, sie 2003 auf einem Flohmarkt in Leipzig für 100 Euro gekauft zu haben. Ein solcher Handel wäre heute strafbar. Damals war das entsprechende Gesetz aber noch nicht in Kraft.

Vor allem die Figuren sind beeindruckend. Einen besonderen wissenschaftlichen Wert haben sie vermutlich aber nicht. Bildrechte: MDR/Marcel Roth

Wissenschaftler betonen, wie wichtig die Rückgabe sei. Iken Paap vom Ibero-Amerikanischen Institut an der FU Berlin, die derzeit selbst in Mexiko gräbt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Stücke sind in musealer und archäologischer Hinsicht nicht sehr bedeutend."

Aber der Vorgang würde auch in Mexiko, wo sie derzeit auf einer Ausgrabung ist, aufmerksam von der Presse verfolgt. Paap sagt: "Die Rückgabe spricht eigentlich weniger für diese Stücke als für die Wichtigkeit und die Brisanz solcher Rückführungen." Denn in den vergangenen einhundert Jahren hätten Privatsammler viele Kulturgüter aus Mexiko und Guatemala geholt, die heute teilweise in Museen liegen.

Maya-Experte: Rückgabe der Objekte bislang noch die Ausnahme