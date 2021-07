Seit dieser Woche kämpfen viele Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit dem Hochwasser und seinen schwerwiegenden Folgen. Ab der kommenden Woche wird auch die Bereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt in den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz im Einsatz sein. Wie das Innenministerium in Magdeburg am Sonntag mitteilte, hat Rheinland-Pfalz die Kräfte angefordert. Demnach werden insgesamt 62 Beamte der Bereitsschaftspolizei und drei Diensthundführer in den überfluteten Orten helfen.