Sachsen-Anhalt hat erneut mehr als 500 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer ausgeschrieben. Dem Bildungsministerium in Magdeburg zufolge sollen die Schulen im Land damit personell gestärkt werden. Offen sind demnach 493 Stellen an allgemeinbildenden und 75 an berufsbildenden Schulen. Darunter seien 111 sogenannte G-Stellen. Für diese wird den Angaben zufolge eine Zulage gezahlt, weil sie als schwer besetzbar gelten.