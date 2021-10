Nach Debakel zur Bundestagswahl Sachsen-Anhalts CDU-Kreisvorstände fordern Neustart

Hauptinhalt

Nach dem Absturz der CDU zur Bundestagswahl übt die Landes-CDU weiter Kritik an der Parteiführung in Berlin. In einem gemeinsamen Brief fordern die Kreisvorsitzenden, dass sich die CDU-Spitze den Fragen im Osten persönlich stellt. An diesem Sonntag wollen zunächst die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU in Magdeburg das Ergebnis der Bundestagswahl analysieren.