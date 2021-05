Die Check-In-Funktion der Corona-Warn-Apps dürfen in Sachsen jetzt auch Restaurants nutzen. Obwohl die App keine Daten sammelt. Bildrechte: dpa

Endlich hat es jemand verstanden! Endlich stellt sich eine Landesregierung ganz offensiv hinter die Corona-Warn-App und tut das, worüber sich Experten schon seit Monaten den Mund fusselig reden. Dass es die sächsische Regierung ist, zeigt, wie weit die Expertise und die Beratungsbereitschaft allein in Mitteldeutschland auseinander klaffen – denn, Sachsen-Anhalt wie auch Thüringen machen es anders.

Sachsen-Anhalt verteidigt sogar nach wie vor die teuer eingekaufte Luca-App. Die Corona-Einschränkungen könnten nur zurückgenommen werden, wenn die Nachverfolgbarkeit von Infektionen gesichert sei. Dazu tauge die Corona-Warn-App nicht, weil sie keine Nutzerdaten erhebe, sagt Sachsen-Anhalts Sozialministerium.

Drei gegen 13

Mit dieser Argumentation dürfte Sachsen-Anhalt nicht einmal allein sein: 13 Bundesländer sind mit Luca verbandelt – drei Bundesländer arbeiten an Systemen, die allen Anbietern einen Zugang gewähren. Neben Sachsen sind das Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Dabei hatte sich Thüringens Ministerpräsident auch für die Luca-App ausgesprochen. Mittlerweile bevorzugt das Land Schnittstellen für alle Anbieter. Die Corona-Warn-App käme aber nach der aktuellen Verordnung auch in Thüringen nicht infrage.

13 Bundesländer setzen auf die Luca-App; nur Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen nicht. Bildrechte: culture4life GmbH

Länder sollten Kontakterfassung per Corona-Warn-App zulassen

Denn was oft untergeht: Der Grund für all die Diskussionen über Datenschutz und Gästelisten auf Papier oder digital liegt in jeder Corona-Verordnung jedes Bundeslandes.

Denn dort steht, dass Restaurants, Museen etc. Namen, Adresse, Telefonnummer und womöglich die E-Mail-Adresse der Gäste vorhalten, damit das zuständige Gesundheitsamt sie anfordern kann. Sachsen schreibt das ab Montag so nicht mehr vor. Gäste – wenn denn überhaupt irgendetwas geöffnet ist – sollen vorrangig digital erfasst werden, insbesondere mit der Corona-Warn-App (in der Verordnung, PDF, §6 Abs. 6). Wer das nicht will, muss Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse auf Papier hinterlassen.

Kontakterfassung und Kontaktverfolgung

Und was ist nun mit dieser ominösen Kontaktnachverfolgung? Dabei bekommt das Gesundheitsamt Namen und Kontaktdaten, setzt sich ans Telefon oder schreibt Briefe. Nur: Ist das wirklich die Aufgabe des Gesundheitsamtes? Solche Daten zu durchforsten? Egal ob auf Papier oder digital? Ich glaube nicht, denn was dem Gesundheitsamt viel wichtiger ist: Die Daten von Menschen, die positiv getestet sind, um sie in Isolation zu schicken.