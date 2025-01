Bildrechte: Colourbox.de

Bestattungsformen CDU hält an Sargpflicht in Sachsen-Anhalt fest

17. Januar 2025, 14:32 Uhr

Verstorbene in Sachsen-Anhalt dürfen wohl auch künftig nur in Särgen bestattet werden. Die CDU hat geplanten Reformen des Bestattungsgesetzes eine Absage erteilt. Sie will an der Sargpflicht festhalten.