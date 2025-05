Unwetter in Sachsen-Anhalt haben am Mittwochnachmittag vereinzelt für umgestürzte Bäume und Autounfälle gesorgt. Nach Angaben der Rettungsleitstellen sind unter anderem in den Landkreisen Wittenberg und Harz einzelne Bäume auf Straßen gestürzt. In Quedlinburg knickte ein Strommast um.