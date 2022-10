Somit könne beispielsweise ein Forscher im Max-Planck-Institut Magdeburg ein Patent vorbereiten oder sogar die Erfindung gemacht haben. Erfasst werde aber der Hauptsitz des Max-Planck-Instituts mit Sitz in Berlin oder die Max-Planck Innovation GmbH in München.

Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erklärte mit Blick auf die Zahlen, Sachsen-Anhalt müsse sich auf keinen Fall verstecken. So starte Anfang kommenden Jahres ein neues Innovationszentrum an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, das Center of Method Development. Dort werde an Brennstoffzellen und Elektromotoren geforscht.