Meist Blechschäden Harz und Burgenlandkreis: Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen

Hauptinhalt

Glatteis hat am Abend und in der Nacht zu Freitag für Probleme auf den Straßen in Sachsen-Anhalt gesorgt. Im Süden des Landes krachte es innerhalb weniger Stunden fast so viel wie sonst an einem ganzen Tag. Auch jetzt gibt es noch Probleme.