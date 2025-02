Wintereinbruch Nach Schneefall und Glätte: Unfälle und Busverkehr im nördlichen Saalekreis eingestellt

14. Februar 2025, 08:07 Uhr

Schneefall hat in vielen Teilen Sachsen-Anhalts für glatte Straßen gesorgt. Vor allem in der Nordhälfte gab es Unfälle mit Verletzten. Auch am Freitag sind die Räumdienste wieder unterwegs. Im nördlichen Saalekreis wurde der Busverkehr vorübergehend eingestellt.