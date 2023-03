Offizielles Verkehrszeichen Grüner Pfeil für Radfahrer: Schneller Abbiegen in Magdeburg und Dessau

Was Autofahrer längst kennen, soll nun auch immer öfter für Fahrradfahrer gelten. Denn drei Jahre nach der Einführung gibt es den grünen Pfeil für Radfahrer lediglich in Dessau und seit neustem in Magdeburg. Weitere Schilder sollen an anderen Stellen im Land folgen.