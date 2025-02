2023 gab es rund 1.900 Schockanrufe in Sachsen-Anhalt, in rund 190 Fällen waren sie erfolgreich. Die offizielle Statistik für 2024 liegt zwar noch nicht vor, aber die Zahl der Schockanrufe sei deutlich gesunken, erklärt Uwe Bachmann, Sprecher des Landeskriminalamts in Magdeburg: "Wir bieten sehr viel kriminalpolizeiliche Beratungen an, die gerade ältere Leute aufklärt. Es gibt Flyer und in den Polizeidienststellen auch Seminare für Ältere, um über die Tricks zu informieren." Aber auch die Berichterstattung in den Medien habe dazu beigetragen, dass die Zahl der Schockanrufe gesunken sei.